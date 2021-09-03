瀕危綠海龜陳屍西貢身體多處碎裂　料船隻撞擊致死

再有瀕危海龜疑因撞船死亡。城市大學海洋動物影像解剖研究組指，漁護署人員在上月25日，發現一隻瀕臨絕種的雌性綠海龜屍體陳屍西貢水域，署方即日將屍體送往研究組，綠海龜背甲同腹部均有被船隻撞擊的明顯傷痕，身體內肌肉組織亦有瘀血，經分析後相信是被船隻撞死。該綠海龜全長大約80厘米，背甲弧長約70厘米，屬於未成年個體，屍身頗為腐爛。

研究組指，經過兩日影像解剖以及傳統解剖，發現綠海龜的背夾近尾部位置有大約30厘米長的傷口，脊骨、肋骨及盆骨有多處碎裂，器官外露，腹部亦有大約16厘米長的傷口，相信是生前因船隻撞擊而造成。

在影像解剖協助下，研究組亦在食道內找到一個魚鈎，胃部有逾300克的食物，包括海草以及未消化的魚類。研究組推斷綠海龜應為健康個體，消化系統正常運作，可正常進食，最後或因船隻撞擊而不幸死亡。

所有海龜品種現時都受到《野生動物保護條例（第170章）》，以及《動植物（瀕危物種保護）條例（第187章）》及其他條例的保護。根據《國際自然保護聯盟》的資料，綠海龜已被列入「瀕危」物種類別。