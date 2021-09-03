Tap＆Go用戶消費券餘額用不得　拍住賞指等下期才可清零

電子消費券問題多籮籮！4個指定支付平台之一的「Tap＆Go」拍住賞，近日再出現系統問題！有該平台用戶表示，其消費券帳戶內的金額尚餘數十港元，卻無法繼續使用該餘額進行交易，而Tap＆Go提供的唯一解決方法，便是等到第2期3,000港元消費券發放，才有望將使用首期消費券的餘額，意即該用戶需等到10月1日，才可將首期消費券「清零」。

但該用戶指，雖然現時部分商戶接受分單扣款，但由於消費券餘額尚有數十港元，故不希望花費更多金錢，只為使用消費券，加上除非交易金額與之相同，否則難以「清零」，故對其造成不便。

而Tap＆Go則回應稱，用戶可待第2期3,000港元消費券發放後，與首期餘額一併使用，屆時系統將開放充值功能，用戶可於該平台的主帳戶轉帳至消費券帳戶，但金額不得多於3,000港元。意即用戶最快要到10月1日，才有望將使用首期消費券的餘額。

早前在首期2,000港元消費券派發時，因系統繁忙而「大塞車」，導致不少市民未能及時領取消費券，其後亦出現用戶誤被扣款至負數。