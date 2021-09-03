調查發現近半受訪者月做256小時　工會倡制訂過勞定義

本港打工仔工時長、壓力大，不時出現疑似工作過勞猝死的個案，惟現時政府沒有為工作過勞立下定義，即使因為工作勞累致死亦不獲賠償，港九勞工社團聯會(勞聯)於8月發起「香港勞工的工作過勞情況調查」，了解工作因素與過勞風險的關係，調查發現，受訪者普遍出現中等以上的過勞風險，認為各界必須正視工作過勞的風險，促請政府立法規管工時，研究過勞定義，加強對勞工的保障。

勞聯於8月份分別以電話或網上問卷形式訪問了6大行業屬下工會會員，合共收回131份有效問卷。調查發現，77%受訪者的工時每月工作時間超過176小時，當中約46%的受訪者每月工作256小時、約36%每月工作更長達276小時或以上，最高一名受訪者每月工作400小時，每月工作25日，即每天16小時，而整體受訪者平均每月工作時間為223小時，即約每週工作55小時。

而根據台灣的過勞量表，評估了是次調查受訪者的過勞風險，結果發現有約79%受訪者的個人或工作相關過勞程度達到中等程度或以上，37%達到嚴重程度。調查亦發現工作時間愈長，出現嚴重過勞程度的比例愈高，每月工作超過256小時的受訪者，出現嚴重過勞程度的比例高達58.6%。相反，每月工作176小時以下的受訪者只有13%。

而根據受訪者工作班期進行比較，發現需輪班工作的受訪者中，49%人有嚴重過勞程的風險，而固定班工作的受訪者只有29%出現嚴重過勞風險。勞聯建議，儘快制訂預防工作過勞的相關政策、提高社會整體預防工作過勞的認知、制訂過勞定義，為每月總工作時數定下過勞水平、把過勞死情況納入僱員補償範圍、儘快立法規管工時。