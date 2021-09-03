機場檢測承辦商華昇涉走漏確診　衞生署無披露　今證實事件

港府多次強調外防輸入，多月前於香港國際機場實施「檢測待行」，要求抵港人士在機場接受檢測，確保無感染方可離開，有關服務由華大基因旗下的華昇診斷中心承辦。然而，7月尾曾出現染疫抵港人士走漏事件，患者入住檢疫酒店後，方才被告知染疫。衞生署並無主動披露，今(3日)才證實事件。

衞生署表示，個案編號為11988的34歲外傭，於7月31日乘CX600航班從柬埔寨抵港，並無出現病徵。她於機場檢測證明無染疫後，根據既定程序前往油麻地香港海景絲麗酒店檢疫。其後化驗所作進一步化驗呈初步陽性，該個案獲安排送院。

衞生署公共衞生化驗服務處進行的病毒檢測分析發現，該病人CT值高於30，病毒量偏低，並於8月1日驗出抗體。病人入院後，院方為其抽取鼻咽抽取液及咽喉拭子作檢測，結果為不確定；其後反覆檢測，結果均為無染疫。

華昇發言人表示，為提升檢測水平，早前在機場引入新的核酸測試平台，啟用前有一系列測試。當日職員利用一批檢測為無染疫的樣本，用新平台測試得出一個弱陽性的結果。由於兩次結果不同，華昇即時通知衞生署跟進，並由衞生署就初步陽性結果覆核。

發言人強調，所有檢測方法均存在技術局限，故認同所有旅客入境後，不論檢測結果如何都要強制檢疫；而兩個平台都通過衞生署的要求，屬於金標準RTPCR。