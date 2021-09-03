反對給霍英東子女11.7億元　霍麗娜被指不顧家族公司股東利益

已故全國政協副主席霍英東生前為開發內地南沙的生意，成立「霍英東銘源發展有限公司」，並把股份分給其子女及好友。該公司大多數股東4年前在特別股東大會通過議決，將公司股本減少8.6億港元，然後派發11.7億港元現金予25名股東。不過，霍英東長房女兒霍麗娜獨排眾議，認為公司不應減少股本，並入稟要求高院干預並撤銷有關議決，結果遭原訟庭法官駁回。霍麗娜不服判決上訴，上訴庭法官袁家寧、鮑晏明及區慶祥今天（3日）聽完雙方陳詞後，決定另擇日子裁決。

上訴人為霍麗娜，答辯人是霍英東銘源發展有限公司。霍麗娜一方指出，答辯人於2016年8月為財務報告核數，至7個月後才召開特別股東大會的時間，相隔時間過長，令到開大會時未能完全準確反映其財務狀況。

答辯人回應指，答辯人的董事減少股本時，已經簽署「償付能力陳述書」（Solvency Statement），足以保障股東及債權人的利益。而事實上，本案中根本沒有證據顯示該陳述書內容有誤，或任何人的利益受損。此外，答辯人指出，霍麗娜之所以反對減少股本，只是為了實現父親的願望，並非為了股東或債權人的利益着想。不過，法官認為上訴動機並不重要。