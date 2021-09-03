東岸公園主題區月底開放　藝術作品「香港之光」展維港色彩

銅鑼灣避風塘東防波堤的「東岸公園主題區」，將於本月25日開放，為讓公眾一同參與優化海濱，海濱事務委員會聯同發展局舉辦了一系列設計比賽，獲獎作品會擺放在各海濱公園讓遊人使用和玩樂。當中較矚目的「香港之光」為粗體字的發光藝術作品，將會擺放於東岸公園。海濱事務委員會主席吳永順今(3日)稱，期望香港海濱可發展成更具活力、交通暢達的地方供市民使用；對於近日有議員提出修改《保護海港條例》，他認為需要有更多細節方可討論。

東岸公園主題區即將開幕，其中，主打的「香港之光」藝術作品亦完成試光等測試，其設計師黃鋈暉表示，作品概念源自維港，期望可呈現維港兩岸五光十色的效果。

是次比賽得獎的20件公共傢俬作品，會在各海濱公園擺放1年，與市民互動。吳指現時公園增加了許多遮蔭地方讓市民在公園用餐，亦會提供不同設施及配套開放作不同用途，包括寵物休閒及運動等。而設施會進行定期保養維修，故不擔心被市民破壞。

對於修改《保護海港條例》，吳指海濱事務委員會暫時未有任何討論，認為需要留意細節會「如何做」，因現有條例可固定海岸線，方便進行優化海濱工作，而近10年的工程均是建基於現有海岸線，且現有73公里的海濱亦已有24公里完成優化並開放。

除東岸公園以外，接下來將逐步開放灣仔水上活動區第2期，可逐步駁通由石塘咀至銅鑼灣一帶的海濱公園，屆時會增強海陸連繫及親水性，方便市民近距離接觸水體。