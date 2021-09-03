多間旅企被銀行追數「叫救命」　促政府延長「還息不還本」一年

疫情下大量停運的旅遊巴停泊在車場。

旅遊業停運近兩年仍未見起色，然而政府去年推出的「還息不還本」擔保將於月底到期。有旅遊企業指前日(1日)下午陸續收到銀行向他們「追數」，銀行揚言若政府不延續措施，企業需要立即「連本帶利」還款，110家旅遊企業及巴士公司今日(3日)向政府發出公開信，要求延展供息不供本一年，並盡快恢復通關，救旅遊業出生天。

110家旅遊企業及巴士公司向行政長官辦公室及相關政府部門發公開信，指疫情下旅遊業陷入停擺，旅遊企業有賴「還息唔還本」措施，才令行業不至滅亡。但相關措施即將到期，即使前日多位議員質詢是否延續「還息不還本」，由於政府未有具體回應，銀行近日陸續約見業界，表明如果政府未能延續擔保，企業在本月內需要「連本帶利」還款。

公開信稱，全港過千部以旅遊為主的旅遊巴士，絕大部分無力償還貸款，有關的銀行貸款業務勢必崩潰，銀行拖車亦無補於事。過去兩日，業界風聲鶴唳，寢食難安，情況極為嚴峻，一旦需要還款，大小旅遊企業勢必「即時死亡」。

業界促請政府延展「還息不還本」最少一年 ，避免旅遊業死亡，並且立即推出「香港健康碼」，恢復通關，令旅遊業能重新起步。