8月份11宗懷疑接種新冠疫苗後死亡　衞署另接獲4宗腦炎個案

衞生署今日（3日）更新新冠疫苗的安全監察報告，於8月1日至31日期間，署方共接獲861宗有關接種新冠疫苗異常事件報告，包括173宗報告涉及住院治療及11宗於接種疫苗後14天內的死亡報告，其中7宗屬由內地研發的科興疫苗，4宗屬由內地及德國研發的復必泰疫苗。此外，由接種計劃推行至8月31日，署方共接獲4宗懷疑接種後出現腦炎的報告，有3宗被認為與疫苗無關，餘下1宗涉及1名43歲女子，曾接種科興疫苗。

11宗死亡報告涉及10名男子和1名女子，年齡介乎50至82歲。衞生署指，大部分個案都患有冠心病。根據臨床資料或初步解剖發現，專家委員會初步認為這些死亡個案與疫苗接種無關。

此外，由接種計劃推行至8月31日，衞生署共接獲4宗懷疑接種後出現腦炎的報告，其中3宗個案被認為無關，其餘1宗個案涉及1名43歲女子，她曾接種科興疫苗。她出現頭痛，右上肢麻痺及發燒。治療後病情好轉及出院。衞生署指，腦炎是腦組織的炎症，通常由感染或自身免疫反應引起。腦炎是其中一種腦病，其症狀一般包括頭痛，局部神經功能缺損，畏光，頸部僵硬，精神混亂或抽搐。早期發現和治療非常重要。

專家委員會亦留意到，在海外及本地均有一些曾經接種復必泰疫苗後懷疑患心肌炎或心包炎的嚴重個案，衞生署曾於8月15日接獲一宗嚴重心肌炎個案，涉及一名38歲女子，她在接種復必泰疫苗12天後，出現呼吸短促、發燒和頭暈，她入院時情況危殆，這星期情況已轉為穩定。衞生署在8月共接獲40宗在接種後懷疑出現心肌炎或心包炎的個案。

至於貝爾面癱方面，衞生署在8月曾接獲64宗懷疑個案，涉及25名男子和39名女子，年齡介乎12至72歲，有25宗曾接種科興疫苗，39宗曾接種復必泰疫苗。橫貫性脊髓炎則接獲2宗懷疑個案，其中1宗被認為與疫苗接種無關。餘下一宗個案涉及一名40歲男子，他曾接種復必泰疫苗。