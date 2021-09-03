變種病毒Mu美國確診個案最多　近月殺入亞洲

新冠肺炎持續肆虐全球，各地相繼出現變種病毒，最新更出現稱為Mu的B.1.621變種病毒株，已在39國出現，其中以美國最多相關個案，記錄2,065宗。

根據世界衞生組織資料顯示，Mu於1月間首度在哥倫比亞發現，至今已在另外38個國家現蹤，主要是位於南美洲和歐洲的國家，儘管Mu變種病毒目前僅佔全球確診病例的不到0.1%，但在哥倫比亞及厄瓜多爾的盛行率仍持續上升，分別升至39%和13%。

而根據全球共享流感數據倡議組織提供的資料，美國記錄到2065個Mu變種病毒個案，數量高於其他各國，排名其後的是有852宗相關個案的哥倫比亞和473宗的西班牙。

而Mu變種病毒近日更殺入亞洲，除了本港出現3宗Mu變種病毒株輸入個案外；日本厚生勞動省周三（9月1日）宣布，發現兩名新冠患者感染哥倫比亞變種毒株Mu，是日本首例；南韓中央防疫對策本部於今日(3日)例行記者會表示，境內通報首3宗Mu變種病毒確診個案，分別由墨西哥、美國和哥倫比亞輸入。台灣中央流行疫情指揮中心昨日(2日)亦證實，在今年8月13日通報的美國輸入個案中，一名台籍60多歲患者已驗出攜帶變種病毒株Mu。