沙田食肆涉違規經營　女負責人被檢控11客犯禁

沙田分區雜項調查隊聯同食物環境衞生署人員，今日(3日)下午約1時突擊巡查沙田區內多間食肆，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動期間，人員發現一間餐廳內的3名男子及8名女子(21至60歲)，未有按照法例規定在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

至於餐廳內一名姓鍾(33歲)的餐廳女負責人亦懷疑沒有確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」的二維碼及沒有確保桌子之間至少有1.5米距離，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員已向她發出傳票。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。