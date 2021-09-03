錦華坊預先包裝蝦子麵未標明含二氧化硫　食安令停售回收

深水埗1間超級市場出售的1個預先包裝蝦子麵樣本，被驗出含有防腐劑二氧化硫，食用後可能出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀，雖然含量未超標，但其食物標籤卻沒有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。食物環境衞生署食物安全中心今日(3日)表示，已知會涉事店舖及製作該蝦子麵的製造商相關違規事項，並指令涉事店舖將受影響產品停售及下架，而該製造商已按中心指示進行回收，如有足夠證據，食安中心將提出檢控。

涉事產品名稱為「香港製造蝦子麵」，屬本地品牌「錦華坊」，每包淨重454克。

食安中心在跟進早前1宗相關事件時，從深水埗1間超級市場抽取上述產品樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。中心呼籲市民應停止食用受影響產品，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。