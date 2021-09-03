捲進物業詐騙案　大律師蕭震然稱自己是受害人非主謀

警方早前瓦解一個跨界別犯罪集團，利用假冒身份騙取物業後進行借貸或出售，當中有單位更涉及騙取市建局，案中「熊貓大狀」律師義工團召集人、大律師蕭震然被捕，他接受東網專訪時否認涉及詐騙，更遑論是案中主謀，他承認太太購入的物業是涉案中的其中一個單位，但完全是從合法渠道購入，及依正法律程序完成，而警方早前就案件邀請他助查，他亦全力協助，惟現時由受害人變成主謀，他大感無辜，亦對家人造成困擾感到難過。

「我係咪值得為呃200幾萬，而犧牲我同太太一生嘅名譽同事業？」蕭震然接受訪問時帶點激動澄清事件來龍去脈，他指太太是涉案其中一個單位持有人，單位位於中環，是在去年11月至今年2月完成買賣，他透露單位交易價格530萬港元，經銀行承造6成按揭，首期、釐印費及其他費用約300萬港元。

他指，買賣過程是經雙方律師樓交付文件，在買入單位前，他曾親到單位視察，發現沒有不妥後才進行買入單位，而且是依賴賣方律師確認賣家的真實身份。至今年5、6月間，警方要求他協助調查他購入的單位事宜，期間沒有透露賣家生死。至本月1日被捕時，警方才透露探員在較早前到賣方另一個位於天后的單位尋找賣方的時候，發現一具屍體陳屍在單位內，但警方沒有向他透露過死者真正身份及死亡時間。

他強調，太太持有的單位沒有涉及市建局收購，而他亦對其他涉案單位不知情及沒有任何關聯。案中相關之樓宇買賣法律文件，完全與他無關，從未接觸過，警方亦從沒有指控他參與處理虛假法律文件。在整件事件，並無與大律師工作有任何關聯，現在事件變成他誠信及專業操守問題。案中其他被捕的法律人士，全部與他沒有關係，但最終他因買樓而被拘捕，因職業而被指是案中主謀，他亦澄清涉案的其中一名姓衛律師，與他並非夫妻關係，雙方僅是同行及朋友關係。

對於被捲入騙案，更傳他是案中主謀，他極力否認，他現時除擔心太太購入的物業的合法性外，更指事件連累了太太、家人及他的名譽，「因為從事保險及法律行業，信譽係好緊要」，所以他要向外界澄清事件。作為超過十年的法律工作者，他深信香港法律是公正的，亦不怕就此案被控，「因我冇做過」，相信法律會還他公道。