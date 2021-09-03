警深水埗梨木樹冚賭　拘13男女兼發告票

深水埗警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，於今午(3日)4時許展開代號「虎撲」行動，突擊搜查元州街45號一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，警方檢獲6副麻雀、3張電動麻雀枱及約1,500港元賭款。

賭檔一名姓潘(72歲)男負責人，涉嫌「經營賭博場所」及違反「禁聚令」，他將會被檢控。另外1男7女(44至62歲)賭客，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，8人同時涉違「禁聚令」被票控。所有被捕人士被帶署扣查。

此外，荃灣警區特別職務隊人員，同日下午約6時於梨木樹邨展開打擊非法街頭賭博行動，檢獲一副紙牌九及小量現金。行動中，共拘捕4名本地男子(60至79歲)，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。該4名男子現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。