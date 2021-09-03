政Whats噏：規管無人機新例欠細節　謝偉銓：唔想再讀幼稚園班

根據《民航條例》訂立嘅《小型無人機令》月前刋憲，預料下周在立法會通過。建築、測量及都巿規劃界議員謝偉銓，指業界近年廣泛應用無人機，自然十分留意今次嘅立法，由於新條例至今只有框架，未有細節，難免令業界關注新制度同舊制度如何銜接，唔想讀培訓無人機操作嘅幼稚園班咁話。

謝偉銓話業界使用無人機進行土地測量及繪製地圖、為建築物進行驗收、維修保養及3D素描等，至於目前嘅無人機大致上可分為7公斤以下嘅甲類，同7至25公斤嘅乙類，而業界多數使用後者並按舊條例嘅要求辦事，譬如購買保險，以及香港測量師學會提供無人機操作課程以及資格評核。

雖則話新條例通過之後將會有過渡期同適應期，預料最快一年後先至落實，之不過新條例目前未有細節，到底新條例實施後，會唔會所有嘢都從頭嚟過？而過往測量師學會提供嘅相關培訓同資格，新條例之下又會唔會得到認可呢？佢話希望唔使讀完測量師學會嘅中學班，因為新條例實施就要讀埋政府嘅幼稚園班啦！所以日前佢同民航處見面，睇吓新條例喺執行方面可以點樣跟進。

至於政府代表嘅回應，就話今次立法為確保無人機操作唔會危害市民嘅安全同私隱，對於業界最關注嘅審批及過渡安排，政府承諾新制度只會比現行做法更方便同寬鬆喎。總之都係未有具體內容嘅官腔，謝偉銓話惟有繼續跟進啦。

講起無人機所涉及嘅私隱問題，區議員張美雄就話近年佢都收到好多宗有關無人機侵犯私隱嘅投訴。其中有一宗令佢印象深刻嘅投訴，係有一架無人機飛上30幾樓，並喺一個露台外懸空停留，正喺露台晾衫嘅女住戶感到私隱被侵犯，雖向警方求助，但礙於追查困難，況且誰人操作亦難以舉證，結果投訴都係不了了之。

張美雄認為如果實施無人機註冊或登記制度，或購買無人機須提供個人資料嘅話，相信可以增加阻嚇力，減少侵犯私隱嘅情況出現，但如何確保新制度唔會阻礙無人機發展，法例上嘅細節上真係要仔細研究。另外佢又特別提到，現時250克至7公斤嘅無人機係主流，希望當局限制唔好太大，包括飛行昇限要放寬啲，保費唔好太高咁話。