Dr.東：飲奶30分鐘後腹脹肚瀉　乳糖不耐症者須補鈣保健

部分人喝牛奶後常感腹瀉、噁心，這可能是「乳糖不耐症」惹的禍！有營養師表示，乳糖不耐症並非一種疾病，而是身體狀況的一個表現，其成因可能是患者的基因或腸胃問題，令體內其缺失分解乳糖的乳糖酶（Lactase），致飲奶後腸道不適。部分人或因為上述問題而減少飲奶，營養師提醒，鈣質屬必不可少的營養素，少飲奶的患者應從其他途徑補充鈣質，以維持骨骼及牙齒等健康。

基督教聯合那打素社康服務中心註冊營養師陳紫敏表示，患乳糖不耐症的人士有可能是因基因或腸胃問題，令人體內本身可以分解乳糖成葡萄糖半乳糖的乳糖酶缺失，或數量不足，令身體無法有效分解乳糖。她續指，由於未經分解的乳糖體積較大，游走到小腸位置後會令腸道水分分泌增加，而腸道細菌亦會代謝乳糖，過程中產生氣體，導致腸道不適，主要症狀是腹脹及肚瀉等，一般會於進食後30分鐘出現。

乳糖不耐症分為永久性及暫時性兩種，陳解釋，前者常見於亞洲人身上，部分人童年時飲用奶或奶製品時，不會感到不適，但童年期過後乳糖酶數量大幅下降，終其一生都處於極低水平。後者則只是短時間內身體未能製造足夠的乳糖酶，曾患嚴重腸胃炎、曾做過腸道手術、經常服用抗生素，或超過3個月沒有進食奶類或其他含乳糖的食物，都可能令身體暫時不能製造足夠的乳糖酶。

要維持骨骼及牙齒健康，鈣質屬必不可少的營養素，當中奶類是提供鈣質的最主要來源，但患乳糖不耐症的人為否避免飲用牛奶？陳笑言，人類一般可處理約12克乳糖，而一杯奶乳糖含量約15克，即如果飲用半杯奶，料對身體影響不大。至於並非特別愛好奶類的患者，其實可從其他途徑補充鈣質，例如芝士、乳酪、植物奶、加鈣豆漿等作代替。

坊間亦有不少提供予成人飲用的補鈣奶粉，乳糖不耐症患者是否與這類產品無緣？她指，相關產品分為加鈣奶粉，及營養補充品兩種，前者含有乳糖，後者則不含奶類成分，有些產品更會標榜為不含乳糖。不過，陳指出，相關食品不應該是恆常食物之一，應待身體出現問題，例如飲食或身體狀況出現問題，才會按情況飲用營養奶粉。

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