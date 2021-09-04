東方日報A1：Mu變種殺到　隨時勁過Delta

恐釀全球疫苗失效的最新變種病毒株Mu殺入香港！香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨透露本港早前已錄得被世界衞生組織列為「值得關注」的變種病毒株Mu輸入個案，惟衞生署一直無公布，促請政府公布世衞關注的個案詳情，讓港人掌握新變種病毒在港的情況。經東網再三查問下，衞生署昨終承認，截至昨日，本港6月起出現3宗Mu變種病毒輸入個案，分別從哥倫比亞及美國抵港。世衞表示，Mu變種病毒有免疫逃脫特性，恐釀新冠肺炎疫苗失效，需要更多研究以進一步了解其特性。

何栢良昨在電台節目表示，Mu變種病毒株最早今年1月於南美哥倫比亞出現，至今錄得4,500宗相關個案，近半在美國出現。Mu變種病毒株目前未知是否比Delta更具傳染力，但根據基因圖譜分析，Mu變種病毒株的S蛋白內出現最少9處轉變，包括N501Y、E484K及P681H。參考其他變種病毒，如果這些位置出現突變，肯定會影響疫苗產生的中和抗體水平，削弱疫苗的保護作用。

何續指，在公開的基因資料庫中，香港已有Mu變種病毒個案，可能是由哥倫比亞傳入，建議政府詳細公布涉及世衞關注的病毒個案資訊，令市民掌握新變種病毒在本港的情況。

然而，衞生署從未公布涉及Mu變種病毒的個案，有隱瞞之嫌。東網追問下，衞生署方披露，衞生防護中心截至9月3日，本港有3宗屬於「Mu」變種病毒株（即B.1.621），個案編號為11867、11868及11976。

3名患者涉一男兩女，年齡介乎19至26歲，其中兩名患者在6月6日乘KL819從哥倫比亞抵港，及後6月8日確診，另一名26歲女於7月20日乘坐CX845從美國入境，到港後曾入住灣仔港島英迪格酒店，7月24日確診，她曾於4月26日和5月17日在香港接種由內地及德國研發的復必泰疫苗。3人樣本皆被驗出N501Y變種病毒株，現已出院。

翻查資料，世衞日前將「Mu」（B.1.621）變種新型冠狀病毒，列為「值得關注的變種」（variant of interest），與「Eta」、「Iota」、「Kappa」及「Lambda」並列，威脅較第一級「值得憂慮的變種」（variant of concern）低，而肆虐全球的「Delta」就屬第一級。初步數據顯示，該變種株有一系列突變，顯示其或具有免疫逃脫特性，強調需要更多研究進一步了解其特性。換言之，Mu變種病毒或能抵抗疫苗產生的抗體，目前的新冠疫苗有機會失效。

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