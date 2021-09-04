警方巡查灣仔餐飲場所及機舖　1負責人34客分遭檢控罰款

警方早前巡查灣仔區的餐飲及娛樂場所。

警方灣仔分區牌照組及灣仔分區雜項調查隊聯同機動部隊，在昨日(4日）晚上於區內展開代號為「松塔」及「五角」的反罪惡行動，突擊巡查區內多間餐飲及娛樂場所，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警員於駱克道53至55號一餐飲場所，發現一名42歲女子沒有掃描安心出行碼，涉嫌違反《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章）。警員遂向該名女子發出定額罰款通知書。

警員亦於駱克道88號一所遊戲機中心，發現1男7女(27至68歲)，沒有掃描安心出行碼；涉嫌違反《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章），被警員發出定額罰款通知書。

另外，駱克道487至489號一餐飲場所，於今日(4日)凌晨零時後繼續營運，涉嫌違反《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章）警員遂向場所內25名女子(20至43歲)，發出定額罰款通知書。而場所內一名姓謝(30歲)女負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）將會被檢控。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。