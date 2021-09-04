警搗破油尖3間無牌酒吧　24人被捕22人收告票

油麻地分區雜項調查隊、尖沙咀分區雜項調查隊、油尖警區特別職務隊及油尖警區反三合會行動組警員昨日（3日）晚上進行代號「戰馬」的行動，打擊區內無牌賣酒活動，突擊搜查3個懷疑無牌酒吧。

油麻地分區雜項調查隊人員根據線報及深入調查後，昨日晚上約10時展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查彌敦道558至560號一單位，拘捕1名28歲姓柯本地女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；1名19歲姓黃本地男職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。另外，單位內8男5女，年齡介乎17及43歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。當中6男1名女亦涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

另外，尖沙咀分區雜項調查隊人員根據線報及深入調查後，昨日晚上約10時展開打擊無牌賣酒行動。警方派員喬裝顧客，在尖沙咀漢口道5至15號一單位搗破一間懷疑無牌酒吧。一名33歲姓江本地女負責人、一名61歲姓鄭女職員和一名38歲姓雷男職員涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。該名女負責人亦涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

此外，油尖警區特別職務隊根據線報及深入調查後，昨日晚上約11時展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查漆咸道南115號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。一名53歲姓全本地女負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。2名分別51歲姓陳及39歲姓李本地女職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。另外，單位內6男3女，年齡介乎24及45歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。該6男3女亦涉嫌違反預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，人員於3個懷疑無牌酒吧共檢獲92枝啤酒及90枝烈酒和餐酒，總值約7萬港元。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬港元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰2千港元，呼籲市民切勿以身試法。警方亦呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。