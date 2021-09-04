警油麻地破毒窟　16男女被捕15人犯聚罰款

西九龍總區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，昨日（3日）下午約4時進行反毒品行動，突擊搜查油麻地上海街428號一單位。

探員於上址一房間內檢獲小量懷疑海洛英及大量可供作吸食毒品的工具，遂拘捕單位內1名(43歲)姓陳本地男子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」。他現正被扣留調查。

另外，單位內12男3女，年齡介乎(40至82歲)，涉嫌「吸食或注射危險藥物」被捕及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。當中一名(47歲)姓黎本地女子另涉嫌「未能出示身份證明文件」被捕，她現正被扣留調查。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。