警搗長沙灣工廈無牌樓上吧 拘捕16人票控14客

西九龍總區反三合會行動組根據線報及深入調查後，昨日（3日）晚上約11時展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查長沙灣青山道489至491號一工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，人員拘捕一名27歲姓黎本地男子及一名29歲姓鄧本地男子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。

另外，9男5女，年齡介乎18至29歲，涉嫌「在沒有領取酒牌的處所飲酒」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方檢獲約40罐啤酒、6瓶烈酒 、5支香檳，總值約2萬港元。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬港元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000港元，呼籲市民切勿以身試法。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。