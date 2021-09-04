警旺角冚兩賭檔拘13人 當中2男涉傷人及爆竊案

旺角警區於昨日（3日）展開「犁庭掃穴」反罪惡及三合會行動，分別巡查區內酒吧、遊戲機舖、夜總會及麻雀館等娛樂場所。行動中，旺角警區情報組、反三合會行動組及特別職務隊，搗破2個分別位於上海街及砵蘭街的懷疑非法釣魚機賭檔及懷疑非法百家樂賭檔，及偵破與三合會有關的傷人案及爆竊案。行動中共拘捕7男6女，年齡介乎(28至66歲)。

警方拘捕2名分別34及62歲懷疑賭檔負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章），並票控5名在場人士涉違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。

傷人案案發生於本月(2日)晚上約8時，警方接報，指亞皆老街一商場店舖負責人懷疑與顧客發生爭執，其後被數名人士襲擊其頭部後逃去。反三合會行動人員經深入調查，拘捕一名(36歲)男子涉嫌傷人，案件交由旺角警區反三合會行動組跟進。

而爆竊案則案發於8月12日上午，警方接獲大角咀道一店舖員工報案，指返回店舖時發現內有搜掠痕迹，懷疑上址遭爆竊。情報組人員經深入調查，昨日拘捕一名(56歲)男子，涉嫌爆竊。案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

警方搗破的非法賭檔衞生環境惡劣，更對附近居民造成滋擾。警方會繼續進行有關執法行動，以打擊黑幫收入來源，並呼籲酒店或賓館業界及市民，若租借房間或單位時發現可疑人士或有違法行為，請與警方聯絡。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。