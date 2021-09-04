教協1.75億元賣旺角兩層物業　買家擬設醫護考核中心

香港教育專業人員協會(教協)上月初宣布解散，旗下零售服務隨之終止，外界關心其物業去向。從事醫護中介業務的「百本醫護」昨(3日)公布，已與教協訂立臨時協議，以1.75億港元收購旺角好望角大廈8樓及9樓全層物業，今年11月11日前完成交易，有意日後於該處作主要業務辦公室，及設立醫護人員考核中心等。

百本醫護公告披露，該公司旗下兩間間接全資附屬公司已與教協訂立臨時協議，分別以9,150萬港元及8,350萬港元，購入好望角大廈8樓及9樓全層物業。該公司將分3期支付，首期按金合共1,000萬港元已於簽訂臨時協議後支付，並於本月16日或之前簽訂正式買賣協議後支付750萬港元額外按金，其餘1.575億港元則於11月11日或之前完成交易後支付。

公告又指，百本醫護必須一併完成收購好望角大廈8樓及9樓全層物業，並打算以集團內部資源及可動用銀行融資撥付。百本醫護又提到，集團目前於香港租用場地作辦公室用途，惟所租用場地空間不足營運，且局限業務發展，有意利用新購物業作主要業務辦公室、設立醫護人員考核中心、及其他業務用途。