3男涉理大衝突裁暴動罪成　官斥被告砌詞狡辯

前年11月理工大學一帶連續多日發生衝突，警方在11月18日展開驅散並拘捕多人。5名被捕男子及後被控暴動罪，他們不認罪受審，案件今(4日)在區域法院裁決。暫委法官王詩麗拒絕接納被告證供，批評被告出於好奇而留在現場的說法於理不合，認為他們砌詞狡辯，裁定其中3人暴動罪成，當中一人另因管有索帶，被裁定管有適合作非法用途的工具罪罪成。其餘2名被告當中，亦有一人因管有索帶而罪成。法庭把案押後至9月25日判刑，以索取4名罪成被告的背景報告，期間他們須還押。

5名被告依次為郭俊明(25歲，廚師)、羅煒棟(32歲，無業)、姚俊暉(35歲，教師)、丁培基(28歲，送貨工人)及蔡潤庭(25歲，侍應)。他們被控在2019年11月18日，於佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶參與暴動。郭俊明及姚俊暉另被控管有適合作非法用途的工具，郭被指管有37條膠索帶，姚則被指管有1把剪刀及7包膠索帶。控方開案陳詞指，當日大批示威者在理大附近投擲汽油彈、掘磚及堵路，警方發射催淚彈及橡膠子彈，但示威者仍不願離開，選擇還擊。

法官裁決時提到，郭俊明及丁培基自辯時均解釋是想觀察環境，或出於好奇心才逗留現場。不過法官認為，當日是個不尋常的夜晚，被告知道現場混亂，身處險境，甚至戴上頭盔等裝備保護自己，但他們卻不拔足逃跑立即離開，選擇留於暴動現場，置自身安全於不顧，實屬不合情理，認為他們刻意隱瞞真相。另一被告蔡潤庭亦有出庭自辯，稱當日得悉胞妹被困理工大學，他擔心胞妹安危，故決定避開警方進入理大救助，並指打算在進入理大後，才嘗試致電胞妹。法官質疑被告何以不在闖理大前便致電，形容其做法難以置信，斥被告編作故事、愈描愈黑。

相反，法官認為作供警員均誠實可靠，接納警員所指，郭俊明及丁培基在被捕期間，表現不合作且不斷反抗。對於蔡潤庭代表律師質疑警員「認錯」投擲汽油彈的人，但法官認為現場有街燈，被告戴了粉紅色濾罐，加上個人特徵易於辨認，而警員與他的距離不遠，因此接納警員的辨認準確。法庭考慮到3名被告被捕時均穿黑色衣物，他們身處暴動現場，裁定3人有共同目的，即與警方對峙，阻礙警方維持治安，擾亂公眾秩序，因此暴動罪成。

就着被告羅煒棟及姚俊暉方面，2人是在遠離彌敦道的一條後巷被捕，雖然他們的出現相當可疑，而法庭亦不接納姚俊暉希望觀察現場環境的解釋，但因控方未能舉證至毫無合理疑點，故裁定2人暴動罪名不成立。至於針對姚俊暉及郭俊明的管有適合作非法用途的工具罪，法官認為索帶可以用作製造汽油彈及堵路物品，考慮到2人身處大規模暴動現場附近，故裁定2人罪名成立。