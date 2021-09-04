聖保羅男女附小維持招150新生　校長：表達及思維能力要良好

聖保羅男女附小舉行小一入學網上簡介會。

直資名校聖保羅男女中學附屬小學今日(4日)舉行小一入學申請網上簡介會，校方公布2022/2023學年將提供150個小一學額，學費全年為6.3萬港元，兩者維持不變。家長可於下周一(6日)上午9時起網上報名，不接受親身遞交申請表格。申請期於下周五(10日)下午4時截止，取錄結果暫定明年1月下旬公布。

校長張慧純表示，首輪甄選將於10月中旬以網上評核方式進行，並透過電郵通知，所有申請人均獲網上評核機會。她指，內容以日常生活及經驗為主，觀察申請人的表達及思維能力等，約500位表現良好的申請人會進入次輪甄選。

第二輪甄選約於11月中旬至12月期間以面見形式進行，並透過電郵通知。在情況許可下，將會由校長、副校長和主任分別面見，校長同時也會面見家長，了解家長教育子女的理念，家校如何合作培育孩子。

兩輪評核分數獨立計算，取錄主要取決於第二輪評核表現。張表示，甄選準則主要視乎申請人各方面的表現，包括溝通能力、專注力及待人接物的態度；冀父母多與子女相處，教導他們有禮、自理、專心，並樂於展現這些態度。她又期望學生「喜愛學習，具好奇心，樂於分享，善於溝通」。