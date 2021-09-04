全球十億步挑戰港隊奪冠　腎移植者黎瑞龍蟬聯個人世界冠軍

世界移植運動聯會去年發起「挑戰十億步」10星期步行比賽，共有64個國家、3,264人參加；其中香港有162隊參賽，佔隊數最多，而總步數高達4.6億多步，佔總步數31.7%，成為最多人、最多隊伍參加、及行走最多步數的世界冠軍。該比賽今早(4日)舉行頒獎典禮，並邀得東奧乒乓球女團銅牌得主蘇慧音到場，頒發個人奬世界冠軍予腎移植者黎瑞龍，證明移植康復者透過恒常運動，亦可達致全面康復。

世界移植運動聯會醫學委員會主席周嘉歡指出，今次比賽中，全球最多步數的10隊中，有6隊來自香港；全球最多步數的10人中，亦有7人來自香港，其中香港冠軍隊隊長黎瑞龍平均每日走逾7.87萬步，個人貢獻551萬步，繼續蟬聯個人世界冠軍。而香港更有122人在比賽期間步行超過100萬步，證明香港人「好行得」。

對於今次香港隊中有22%是移植康復者，香港移植運動協會主席黃炎華表示，由於去年爆發新冠肺炎疫情，參賽者無法使用康體設施，只能以智能手機記錄步行成績；不少人為保持運動及爭取更好成績，即使戴上口罩，亦會每日完成預定指標，認為比賽亦證明移植康復者透過恒常運動，亦可達致全面康復，與常人無異。