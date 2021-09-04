4內地大學生深圳灣口岸遇黑的　2司機濫收逾千元車資被捕

港島交通部交通投訴組在今年8月收到4宗投訴的士濫收車資的案件，案中受害人均是由內地新來港的大學生。疑犯於深圳灣口岸接載受害人前往香港島，到達目的地之後，要求收取由1000至2000港元不等的車費。

警方經情報分析及深入調查後，鎖定兩部涉事的士，經調查後確定2名駕駛該涉事的士的司機與該4宗案件有關。該兩名分別42及53歲的男的士司機今日（4日）凌晨於柴灣區被捕，他們涉嫌「濫收車資」，現已獲保釋候查。

警方非常重視「濫收車資」的案件，於接到報案後，警方立即展開調查及拘捕相關涉案司機。警方同時已透過相關機構呼籲並提醒各位新來港學生乘搭的士時須注意的要點，包括留意的士司機要按錶收費及可要求的士司機提供機印車資收據，該收據上必需印有的士的車牌號碼及車資等資料。如有需要亦可以記下的士司機證的資料，以便日後舉報之用。

警方提醒市民，「濫收車資」屬嚴重違法行為，一經定罪，最高刑罰為監禁六個月及罰款一萬元。此等違法行為亦會嚴重影響業界人士及香港國際大都會的聲譽。警方十分重視涉及的士違規行為，並會繼續針對性的執法行動，打擊相關罪行。