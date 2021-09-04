醫專轟引入非港人醫生修訂零諮詢　陳肇始：行會通過後有開記招

香港公營醫療人手長期短缺，政府日前建議將《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》作出3項修訂，包括引入非港人海外專科醫生。香港醫學專科學院今日(4日)表示，政府提出的最新3項修訂建議，事前並無諮詢醫專，至昨日(3日)才與醫專開會詳細解說。食物及衞生局局長陳肇始回應時死撐，指當日行政長官會同行政會議通過條例草案的修訂後，已舉辦記者會交代相關變動，亦致電聯絡醫生團體解說，她強調修例目的只想讓更多醫生來港協助，又政府亦會增加本地醫科生學額及挽留醫生。

醫專重申，其法定職能是維護專科培訓和專科資格的水平及標準，原則上對可以進一步紓緩醫生人手壓力的方案持開放態度，惟任何建議必須以確保醫生專業水平及維持專業自主的原則作為大前提，亦應在維持本地醫科生之培訓和就業機會的前設下，根據不同專科的規劃和人力資源的情況，在人手短缺的專科推展。

醫專又指，會以公眾利益作首要考慮，就最新的修訂建議檢視和調整現時的專科註冊資格審核機制。醫專及其分科學院已向當局提出意見，並要求探討調整修訂建議的可行性，亦希望當局與不同的持份者包括年輕醫生和醫科生多作解說，釋除憂慮，加強互相之間的信任及尊重。