港隊運動員嘆體院物理治療師不足　專家倡與大學合作加強培訓科研

港隊運動員於東京奧運及殘奧都成績彪炳，引起社會對體育發展的關注。於在羽毛球混雙項目取得第4名、港隊代表之一的謝影雪曾接受訪問表示，體院的物理治療及按摩師人手不足，形容預約「好似要搶咁」，道出體院運動醫學團隊資源不足的問題。中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒今(4日)於電台節目表示，建議體院參考外國，與大學醫療單位合作推行專業化醫療，並增加醫護人員培訓，尤其是物理治療師、運動創傷防護師等，朝專業化及國際化發展。

容樹恒表示，近年不少曾到港參觀香港體育學院的外國專業運動醫學團隊，都認同香港在運動醫學方面對運動員的支援，在專業水平和硬件方面的發展是世界前列的水平。但是在某些專業醫護人員方面，包括物理治療師，營養師，臨床心理學家，以致其他專職醫護人員，在人手、薪酬架構、晉升、培訓等等都還有進步的空間。

他續指，體院不是一個醫療機構，很難做到像醫院一樣醫療專業化，但優質和專業化的人才卻是必須的。他建議參考外國的一些模式，例如和大學醫療單位合作推行專業化的醫療，另外亦應該增加體院醫護人員的培訓。當然要有空間進行培訓，人手亦要有相應的配合，特別增加個別團隊專職醫療人員例如物理治療師，運動創傷防護師，臨床心理學家等等的數目，才能夠發揮到最理想的效果。

至於在運動科學及科研方面，就可以參考外國由政府或體院與大學合作聘請大學科研人員，花一部分時間在體院內工作，不同的專家可以在體院內成立一個轉化的科研團隊，目的就是要提升運動員表現。若要再去進一步提升成績，就可增加與外國科研團隊的交流和合作，並且加強醫學及科學人員，到海外交流及培訓。

他期望，體院未來朝專業化及國際化發展，並與大學一起加強科研成果，參與培訓香港以致國際上的運動醫學及科學的專業人員，正名為Hong Kong Sports Academy，在國際體壇中上爭取領導地位。