假期少工時長成抑鬱主因　無理住戶亂投訴　保安員呻不被尊重

抑鬱、焦慮及壓力情況成為不少保安員疫下出現的心理健康問題，香港保安專業學會以網上問卷形式、訪問163名年齡介乎23至73歲的保安員，發現近2成受訪者出現不同程度的壓力狀態，近3成人曾感焦慮，逾3成受訪者甚至已呈抑鬱狀態。調查機構指待遇、自我認同感及行業認受性成為壓力來源，建議保安公司多了解員工需要，亦呼籲市民尊重保安從業員。

香港保安專業學會會長劉浩榮指，保安員工時長達12小時，加上需要輪班，休假少，不少保安員未有足夠時間作適當社交活動或家庭團聚，以及疫情令工作量增加等，均令保安員出現心理健康問題。他又指，許多人依然認為保安員只是「看更」，只有低學歷人士從事，促成保安員的自我認同感較低。香港心理學會註冊輔導心理學家嚴廷玲則指保安員的抑鬱、焦慮等情緒與他們不理性消費和參與賭博的程度有關。

從事10年保安工作的X先生(化名)指，曾經面對住戶無理的投訴，要求保安員拒絕任何人探訪，但當保安員拒絕住戶的親戚探訪時，又收到投訴。X先生指保安員無法記住所有住戶的親友，只有「硬食」，公司亦沒有安撫，坦言是次投訴成為了「心中最大的刺」，但他沒有向親人訴苦，不希望將負面情緒帶回家。保安員亦面前法團的壓力，需要聽從法團指示，間中需做園藝及維修工作，不聽從則要承受「閒言閒語」。

團體建議保安公司多加與員工傾談了解其需要、制訂投訴及處理機制，以及加多獎勵或勉勵員工，更應加強培訓，令員工認識如何維持心理健康。團體亦呼籲市民更深入認識保安行業，尊重從業人員。