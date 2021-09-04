國泰菲律賓航班獨市生意　菲傭僱主慘被「撳住搶」

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空坐地起價，聘請菲傭的僱主慘被「撳住搶」！自政府放寬外傭來港後，有4名菲傭於9月1日抵港後確診染疫，另有1人違反規例，最後港府禁止宿霧太平洋航空營運的客機由馬尼拉飛至香港。現時只有國泰航空「一間獨大」有航班由馬尼拉飛至香港，導致機票價格急升，明日(5日)機票更迅速漲價至422.4美元，即約3,283港元。

國泰航空獨市生意，馬尼拉抵港單程機票價格漲價至422.4美元，即約3,283港元，而下一班航班需等待至9月7日。直至9月10日的價格甚至大漲至428.4美元，即約3,328港元；至9月17日才回落至279.4美元，即2,171港元左右。

早前有4名菲傭乘坐宿霧太平洋航空營運的「5J272」航班，從馬尼拉飛抵香港，另有1名乘客未能符合第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》指明的條件，故衞生署引用該規例，禁止宿霧太平洋航空營運的客機，在今日至本月16日期間從馬尼拉着陸香港。

本來由馬尼拉飛抵香港共有3間航空公司，分別為菲律賓航空、宿霧太平洋航空，以及國泰航空。現時除國泰航空以外，另外兩間航空公司因為熔斷機制而被禁飛，待9月11日及16日才可解禁。