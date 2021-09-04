野豬染非洲豬瘟疑因食垃圾或被餵飼　團體斥政府翹埋雙手

漁農自然護理署替昨日(3日)公布一具在小西灣黑角徑發現的野豬屍體化驗結果，發現樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，為本港首宗野豬感染非洲豬瘟病毒的個案，業界備受關注，擔心非洲豬瘟病毒會殺入本地豬場，造成大規模感染，有本地豬農表示，署方未有提供實質協助，只提出建議，倡做好源頭管理，減少野豬數量；有議員批評，對野豬的防控不足，建議採取必要措施防止有野豬突入農場，一有不慎豬農隨時會血本無歸；有關注組呼籲市民不應餵飼野豬，倡當局多作教育。

英明農場負責人尹偉明表示，對事件感到擔心，直言只有做好邊界，防止野豬接近或突入豬場的可能，又批評漁護署僅作出「提醒」、「建議」，但未有實質幫助。他又指，若署方肯做，應由源頭做起，減少野豬數量，直言不是農場的民居亦常受野豬滋擾。

漁農界議員何俊賢表示，兩年前已向政府反映擔心野豬傳播非洲豬瘟，惟未見有實質行動，估計是次感染有可能是野豬於垃圾桶覓食的食物殘渣，或是有人餵飼豬肉製品的食物。他續稱，若果發生大規模爆發，將對本地養豬業帶來毀滅性的打擊，7萬隻本地豬場豬都會受害，亦會衝擊活豬供應及價格，影響市民日常生活也讓豬農損失慘重。

他要求政府要意識問題的嚴重性，從而採取必要措施，包括嚴打非法餵飼野豬情況，防範野豬進入社區覓食，以免非洲豬瘟病毒經野豬傳入養豬農場；研究重置狩獵隊並在必要時提供服務、檢討現時「捕捉、絕育、放回」的做法，並在放回時避免接近農場；強化在農場周邊的巡邏、協助豬場外的消毒工作；強化對農場的相關支援，例如改善圍牆、圍欄。

香港野豬關注組幹事黃豪賢表示，估計發生傳播的途徑為野豬不慎食用帶非洲豬瘟病毒的豬肉，呼籲市民不應餵飼野豬，強調人類的食物絕不適合豬隻，並指希望署方多作教育，認為教育比罰款更有效。他續指，長遠而言需設立「禁餵區」供野豬生活，對於有指野豬數量太多，他稱以前未有正式統計，難以判斷是否有大量增加，惟大量發展令市民接觸野豬機會大增，認為絕育、避孕是「無可奈何」的措施，以減少人豬衝突。