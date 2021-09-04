東涌東延線完成初步設計　今年第4季提交環評報告

拖延多年的東涌線延線預計2023年動工，至2029年完成新車站及路軌工程。路政署及港鐵公司向離島區議會交代東涌線延線的最新進展，港鐵公司現已聘用獨立顧問公司進行環境影響評估研究，確保延線的設計、建造及營運符合《環境影響評估條例》的相關要求，並採取各種可行措施，減低工程對公眾及環境的影響。環境影響評估報告預計於今年第4季提交予環境保護署。

根據離島區議會文件，東涌線延線的初步設計已大致完成，項目現正進行詳細設計。港鐵公司及有關部門正按初步設計準備鐵路方案的刊憲文件。當局預料於今年年底根據《鐵路條例》就東涌線延線項目的鐵路方案刊憲，諮詢公眾。

東涌線延線項目主要分為兩部分。第一部分是「東涌東段」，將於東涌東填海區建造擬議的東涌東站，並涉及對現有東涌線約1.2公里長的路軌進行改道。該站為地面車站，設有高架車站大堂。第二部分是「東涌西段」，將從現有東涌站的鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西建造擬議的東涌西站。該站為地底車站，將成為未來東涌線的新終點站。