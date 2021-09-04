非洲豬瘟具地域性　變異速度快　獸醫：難研疫苗應對

非洲豬瘟在1920年代於肯亞發現至今，仍然沒有抗生素或疫苗可應對。獸醫指該病毒有具高度傳染性，可長時間存活在食物、廚餘、泥土，衣服等，即使變成加工腸亦會殘留。雖然豬瘟對人類不構成食物安全威脅，惟豬隻一旦接觸或進食受感染的食品便會感染，早年醫界曾嘗試研發疫苗應對，礙於該病毒有地域性，不同品種有不同抗體，變異的速度較快，導致難以研發，現行唯一杜絕的方法是大規模宰殺以控制疫情。

根據食物安全中心資料顯示，非洲豬瘟可在豬隻之間經直接或間接接觸傳播。豬隻受感染後需時約4至19天才發病，但病毒可在病徵出現前兩天已開始傳播。病毒會經所有分泌物，例如唾液、淚水、鼻涕等，以及尿液、糞便等排泄物排出。獸醫黎昌生指，豬隻感染後會產生高溫，發燒，其後便會無胃口，手腳會有皮下出血，呈現藍紫色。

2018年內地遼寧省瀋陽市首次爆發非洲豬瘟，超過32萬頭豬被宰殺以控制疫情，黎指，不排除本港豬瘟由內地傳入，因為豬懂得游水，而兩地僅差距一河之隔。不過，除了豬隻直接傳播外，野豬進食受感染的加工肉、豬場負責人不為意採以受感染的廚餘餵飼豬隻等亦可促成傳播鏈。黎昌生指，宰殺是唯一杜絕方法，據他了解，過去大規模宰殺豬隻後，漁護署會有火槍進行消毒，直至檢驗不到病毒後才可開放豬場。