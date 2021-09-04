港府勢禁電子煙及加熱煙　目標2025年吸煙率降至7.8%

港府勢要全禁電子煙及加熱煙！近期加熱煙及電子煙引來社會廣泛爭議，政府建議修例全面禁止該兩種新型煙草產品，雖然有政黨提出只禁止電子煙，並改為規管加熱煙，惟食物及衞生局局長陳肇始今日（4日）在電台節目表示，任何會危害市民健康的新型煙草產品都應禁止，政府將繼續推進立法工作，她又稱政府已訂立目標，期望吸煙率於2025年下降至7.8%。而有關修例的法案委員會主席黃定光早前亦曾表示，有信心可於本屆立法會會期結束前完成修例工作，其所屬的民建聯已決定統一支持全禁議案，相信目前已「數夠票」可通過修例。

陳肇始表示，由於吸煙會帶來不同慢性病、癌症等，衝擊負荷極大的公營醫療系統，故希望藉由控煙去減少醫療開支及壓力。陳強調，港府把市民健康置於首位，因為沒有所謂安全的標準，故電子煙和加熱煙都應該全面禁止。

陳續指，目前本港的吸煙率為10.2%，而政府早已訂下目標，期望本港吸煙率在2025年能夠下降至7.8%。而陳亦強調政府並非盲目追求數字，而是將市民健康放在首位才會提出修例。

涉及禁售電子煙及加熱煙的《2019年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》，早前於本立法年度重新審議時呈「膠着」狀態，自6月下旬起已再無召開會議。黃定光早前表示，政府計劃在下周五(10日)再開會，有信心可於本屆立法會會期結束前完成修例工作，屆時再決定是否接納議員邵家輝提出的修正案，改為禁止電子煙及規管加熱煙。不過，民建聯早前召開黨團大會後，決定統一立場支持全禁。

由於民建聯在議會內手持13票，加上支持全禁的工聯會、新民黨、經民聯議員梁美芬、議員田北辰、醫學界議員陳沛然，預料已有最少22名議員會為政府方案投下贊成票，達過半數在席議員支持法案的門檻。