政Whats噏：模擬題目偏離法治　學者勸鄭若驊「顧掂自己先」

政府早前預留4.5億港元畀律政司啟動「願景2030——聚焦法治」計劃，用作向社會灌輸正確嘅法治觀念。律政司司長鄭若驊今日(4日)發表網誌，話會以更有趣嘅形式向學生推廣法治，當中包括舉辦小學校際法律常識問答比賽。之不過，當中部分問題好似同法治冇乜關係喎。有學者就話法治教育十分重要，但部分題目疑似「充數」、不倫不類，又話言教不及身教，鄭早前僭建令人反感，律政司內部又立立亂，應該顧掂自己先囉。

鄭若驊喺網誌中提及，喺新學年律政司會推出更多活動宣揚法治，包括校園講座、安排參觀法庭等、舉辦小學校際法律常識問答比賽同短片創作比賽等。當中小學校際法律常識問答比賽嘅模擬問題中，就出現「香港每年需要向中央政府上繳多少財政收入」、「請問以下哪一位是香港特別行政區的首長，對中央人民政府和香港特別行政區負責呢」等問題，同法治嘅關聯似乎不大。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強話，見到部分法律常識問答比賽嘅模擬問題並不屬於法治，好似「充數」咁不倫不類，設計嘅題目令人感覺「掛羊頭賣狗肉」，鄭作為司長仲要冇監管喎。

陳話言教不及身教，鄭早年都其身不正做壞榜樣，曾經喺上任就爆出僭建風波，反問知法犯法點樣取信於年輕人呢？認為只會令年輕人反感。另外，佢話律政司內部立立亂，多名律政司人員喺鄭任內「跳船」，例如前律政司刑事檢控專員梁卓然，曾透露同鄭意見不合而提出請辭等，強調鄭應優先解決內部不團結嘅問題。

唔單止咁，陳又話高院上訴庭早前解釋撤銷一名因販毒罪被判監23年嘅上訴人定罪原因，上訴庭曾狠批律政司嘅處理手法令案件出現嚴重不公義嘅情況。佢話鄭應該做好檢控工作，法治教育方面要同其他部門合作，唔好自己搞唔掂又浪費資源呀！