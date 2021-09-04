院舍長者谷針成效差　港府舉辦家屬講座籲盡快接種

長者新冠疫苗接種率相對低，約170位安老院院友家屬今日（4日）透過實體和線上方式參與首個專為院舍長者家屬舉辦的接種疫苗健康講座。公務員事務局局長聶德權出席活動時指，已接種第一劑新冠疫苗的安老院舍院友少於10%，強調長者是最需要盡快接種疫苗的一群，呼籲院舍院友接種疫苗。

由公務員事務局、社會福利署和衞生署，合辦的首個專為院舍長者家屬舉辦的接種疫苗健康講座，今日(4日)於荔枝角舉行，約170位安老院院友家屬透過實體和線上方式參與，講座中有多位義務醫生為他們講解接種新冠疫苗的資訊，並於講座後為家屬提供「一對一」方式的個別諮詢服務。

聶德權表示，部分院友或他們的家人可能對疫苗未有充分了解，亦不清楚院友的身體狀況是否適合打針，惟長者是最需要盡快接種疫苗的一群，他們在不幸染病後面對重症和死亡的風險相當高。他又呼籲院友家屬，鼓勵親人盡快接種，形容是「愛護家人、關心家人健康」的最好方法。