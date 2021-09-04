觀塘工廈派對房間涉違規經營　負責人被捕15客犯聚遭票控

觀塘警區特遣隊今日(4日)下午6時展開代號「勇爵」反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內7間派對房間，發現一間位於觀塘道448-458 號一工廈的派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

行動中，警員拘捕一名姓莊(23歲)男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），他現正被扣留調查。場內8男7女(14至21歲)顧客，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），遭警員發出定額罰款告票。另外，由於部份人士未能出示安心出行紀錄或未有接種新冠病毒疫苗，警員遂向他們發出口頭警告。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，派對房間進行營業，顧客及員工必需完成接種第一劑新冠疫苗。另外，處所負責人亦應確保顧客在進入處所時，用手機應用程式掃瞄安心出行二維碼。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。