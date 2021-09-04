政Whats噏：岑敖暉獄中戒煙　戴耀廷坐監享受當下

前區議員岑敖暉(Lester)因去年6.4非法集結案而遭判囚，儘管刑期已於本周一完結，但由於佢有份參與去年民主派35+初選、涉觸犯《港區國安法》仍未能恢復自由。轉回還押身份嘅Lester雖較在囚人士享受多一啲福利，譬如可接受採訪者所帶來嘅香煙，不過身為煙民嘅佢已決定開展一項大計，就係戒煙嘞。

Lester話戒煙，起初係源自一句半開玩笑嘅說話，結果依家要的起心肝，切實執行。雖然謝絕香煙，但精神糧食就唔少得喇，佢話依家每日分別喺三個時段睇唔同嘅書，有學術書，亦有小說類，藉此令到腦袋分工咁話。除咗睇書，聽收音機都係消磨時間嘅好方法，不過Lester部收音機失靈，只能有限度咁收聽電台廣播，雖已托人買新機替換，不過就未到手囉。

另外，發起或參與去年民主派35+初選，而被控串謀顛覆國家政權罪嘅戴耀廷，日前寫信畀前議員邵家臻交待鐵窗近況，佢話目前所能見到嘅情況，牆內牆外其實都係難過，但世局多變難測，無人能知道疫情之後，世界會點樣轉變。又指自己正學習不向後看，亦都少向前看，反正向前看也難以得悉如何變化，惟有「享受」當下喎。