大埔鷺鳥林雀鳥頻遭車撞斃　市民一日見兩宗批當局懶理

大埔鷺鳥林是全港第二大規模的鷺鳥棲息地，有逾200個鷺鳥巢，但該鷺鳥林卻頻頻發生鷺鳥遭車撞喪生事件！有街坊表示，近月不時有雀鳥疑被路經車輛撞斃，最離譜的一次是一日內已兩度目睹雀鳥伏屍馬路上，街坊批評政府相關部門疏於保護雀鳥，促請部門改善道路設施，如增設更清晰的警告字句，提醒駕駛者小心慢駛，減少雀鳥傷亡。

市民王小姐去年起移居大埔，經常在廣道福運頭角里巴士站候車上班。期間多次發現有雀鳥遭車輛撞斃，今年6月，王小姐一日之間目睹兩隻雀鳥屍體，由於事件頻繁發生，她亦感憂慮。她指，難以想像該路段被車撞死的雀鳥數量為何，附近街坊亦詫異為何空中飛的鷺鳥會被成為路面行走車輛的車下亡魂﹖

王續稱，該鷺鳥林的下方現時設有一個細小的黃色路牌，提醒駕駛者附近有雀鳥，惟路牌易被樹枝遮擋，且駕駛者駛畢全程才會看見，認為實際成效有限，並建議在路段前方增設新路牌提示。不過，她月前已向漁護署及路政署反映，當局僅回應會考慮可能性，至今毫無任何改善措施。

王續稱，參考外國經驗，雀鳥物種豐富區域可設置生物安全網，鄰近道路亦可設減速帶，降低車速。她明白廣福道是區內主要幹道，相關建議未必可行，惟質疑當局懶理雀鳥生死，反問「豎個路牌唔係太阻街掛？」

大埔鷺鳥林有多個品種的鷺鳥棲息，包括夜鷺、小白鷺及大白鷺等，具特殊科學價值。據漁護署委託香港觀鳥會的調查顯示，該鷺鳥林今年度繁殖季節期間共錄得240多個鷺鳥巢。

觀鳥會總監余日東指，近日廣福道致命車禍，掀起居民關注交通安全。他強調「人命重要，雀鳥生命同樣重要」，所有野生雀鳥受本港法例保護，駕駛人士撞斃雀鳥或觸犯法例。他又指，除了大埔，米埔濕地、屯門等同樣是黑點，鷺鳥棲息長期受滋擾，而市民的雀鳥保育意識薄弱，促當局加強教育、宣傳工作，如每年3至6月為鷺鳥繁殖季節，多加提醒駕駛人士，達致人雀共存。

漁護署回覆指，鷺鳥在繁殖期間有機會飛到鷺鳥林下的範圍活動，相關部門已在大埔墟鷺鳥林附近設立告示牌；並展示有關保育鷺鳥的橫幅，以作宣傳及提醒。