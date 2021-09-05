東方日報A1：新冠未平豬瘟襲港　雙疫恐慌

新冠未平，豬瘟隨時又起！新冠肺炎疫情折騰本港將近兩年未平，日前更出現本港首宗野豬感染非洲豬瘟病毒的個案，稍有不慎將造成大爆發。漁農自然護理署前日公布一具在小西灣黑角徑發現的野豬屍體化驗結果，發現樣本驗出非洲豬瘟病毒，業界擔心非洲豬瘟病毒會殺入本地豬場，造成大規模感染。有本地豬農表示，署方未有提供實質協助，倡當局做好源頭管理，減少野豬數量；有議員批評，港府對野豬防控不足，建議採取必要措施防止有野豬走入農場，一旦受感染，豬農隨時會血本無歸。由於源頭很大可能是緣於有野豬進食帶非洲豬瘟病毒的豬肉，有關注組呼籲市民不應餵飼野豬，亦倡當局多作教育。

自2019年於本港發現有豬隻感染非洲豬瘟病毒後，先後已銷毀逾13,700隻豬，即使非洲豬瘟不會傳染人類，不會引致食安風險，但稍有不慎可能禍及豬場、屠場，亦令供應大減、豬肉價格上升。香港農業聯合會主席陳建業指，野豬以往較常出沒在新界地區，今次個案在小西灣發現，反映野豬繁殖及出沒的範圍擴大，而豬場內豬隻感染到豬瘟很大可能透過野豬傳播，建議當局需要在豬場範圍外撲殺野豬；英明農場負責人尹偉明表示，對事件感到擔心，批評漁護署僅作出「提醒」、「建議」，但未有實質幫助。他又指，若署方肯做，應由源頭做起，減少野豬數量。

漁農界議員何俊賢表示，兩年前已向政府反映擔心野豬傳播非洲豬瘟，惟未見有實質行動，估計是次感染有可能是野豬於垃圾桶覓食的食物殘渣，或是有人餵飼豬肉製品的食物。他續稱，若果發生大規模爆發，將對本地養豬業帶來毀滅性的打擊，7萬隻本地農場豬都會受害，亦會衝擊活豬供應及價格。

他認為政府須意識問題的嚴重性，從而採取必要措施，包括嚴打非法餵飼野豬情況，防範野豬進入社區覓食，以免非洲豬瘟病毒經野豬傳入養豬農場；研究重置狩獵隊並在必要時提供服務、檢討現時「捕捉、絕育、放回」的做法，並在放回時避免接近農場；強化在農場周邊的巡邏、協助豬場外的消毒工作；強化對農場的相關支援，例如改善圍牆、圍欄。

香港野豬關注組幹事黃豪賢指，估計發生傳播的途徑為野豬不慎食用帶非洲豬瘟病毒的豬肉，呼籲市民不應餵飼野豬，強調人類的食物絕不適合豬隻，並指希望署方多作教育，稱教育比罰款更有效。對於有指野豬數量太多，他稱以前未有正式統計，難以判斷是否有大量增加，惟城市發展令市民接觸野豬機會大增，認為絕育、避孕只是「無可奈何」的措施，以減少人豬衝突。

根據立法會環境事務委員會文件顯示，漁護署曾於2019年展開前期研究，利用紅外線相機配合定時數據收集，並透過統計分析估算全港野豬數目及其繁殖趨勢。初步分析顯示，全港郊野地區約有1,800至3,300頭野豬。署方亦於2017年底推出野豬捕捉及避孕/搬遷先導計劃，利用避孕疫苗為野豬進行避孕手術，是全球首創的試驗計劃，最新資料顯示，自計劃推出以來已捕獲803隻野豬，當中有158隻已接受絕育手術。

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