警冚元朗工廈無牌樓上吧 拘男負責人13酒客

警方元朗警區反三合會行動組根據線報及深入調查後，於今日(5日)凌晨約12時，聯同元朗分區雜項調查隊以及機動部隊展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查元朗喜業街2號一工廈單位，搗破1間懷疑無牌酒吧並拘捕14人。

被捕人士包括一名姓張(26歲)本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。

場內另外6男7女(14至52歲)則涉嫌「在沒有領取酒牌的處所飲酒」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方檢獲約7百罐啤酒、19瓶紅酒以及一批酒吧設備，總值約6萬港元。所有被捕人士現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。