高齡海嘯未至已逆水行舟　羅致光：安老服務短缺依舊

香港長者居於安老院的比例，是世界上首屈一指，但資助安老服務短缺、輪候時間長，加上人口高齡化，造成過往安老服務「缺者愈缺、長者愈長」的現象。勞工及福利局局長羅致光今日(5日)在網誌指出，「高齡海嘯」尚還未到來，面對每年大增的服務需求，認為服務增加工作猶如「逆水行舟」，不進則退，遑論追落後。他又指，當局已循多方面增加人手，服務短缺問題未至於惡化，惟情況嚴峻依舊。

羅在文中稱，安老服務人手短缺亦已困擾多年，服務量在增加之時，人手的需求亦同時增加，但他直言現屆政府在安老服務設施規劃的工作，預期最快要5年時間，即要到下屆政府後期才見效，其中包括當局在合適地段的賣地條款中，增設興建安老院舍，首間供應會在下屆政府可落成。

至於現時情況方面，他指部分安老服務已有扭轉迹象，未有太大追落後，當中在家居照顧服務的輪候時間，由之前的11個月，大幅減至5個月，進展最為顯著；而安老及護養院宿位的輪候時間，已由之前的24至25個月，略減至19至20個月；至於日間護理服務輪候時間，至今就微跌1個月。