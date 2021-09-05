新界北新發展區料未來提供10萬個單位　創造約20萬個就業機會

新界北新發展區為本港中長期土地及房屋供應，當中包括三個具發展潛力地區，包括新界北新市鎮、文錦渡、新田／落馬洲發展樞紐，共涉及超過1500公頃土地，預計未來可提供最少10萬個單位，容納至少28萬人，同時發展創新及科技等，創造約20萬個就業機會。

發展局局長黃偉綸指自己曾前往新界北三個具發展潛力地區考察，並指新界北新市鎮位於上水、粉嶺東北面，約1100公頃（包括約160公頃棕地），從高處可看到整個新市鎮發展範圍，涵蓋香園圍、坪輋、打鼓嶺、皇后山及恐龍坑一帶。

規劃署總城市規劃師周日昌說，區內現時主要為村落、農地、棕地作業如工場、貨倉等，透過恰當的規劃及城市設計，以及提供足夠基建設施，可釋放該區的發展潛力，預計新市鎮最少可容納約20萬人口，提供約13萬個職位。

至於新田／落馬洲發展樞紐，周日昌則指其可行性研究已大致完成，樞紐涵蓋總面積約320公頃的土地（包括逾80公頃的棕地），約有一半為私人土地。根據初步土地用途規劃，該發展樞紐可支援住宅發展項目，提供約31000個單位，容納約84000名居民，同時提供用地作經濟及就業用途，創造約64000個就業機會，同時樞紐可利用新界西北新鐵路線—北環線的新田站，釋放該區的發展潛力。

周日昌又指，新界北新市鎮與文錦渡，位處邊境位置，接近深圳、羅湖、蓮塘工業區等，可善用地理優勢，發展科研、現代物流、倉儲及其他新興行業。至於新田／落馬洲發展樞紐，其北面設有企業及科技園，可供創新科技之用；加上位置相鄰落馬洲／皇崗口岸，方便跨境交流，並可配合落馬洲河套地區「港深創新及科技園」發展，加強與深圳科研發展的協同效應。

周日昌又說，政府正進行的《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，探討香港鐵路及主要道路基建的未來布局，包括連接新界北所需的策略性運輸基建，並會考慮適當的南北走向運輸連接，方便居民往來附近的新市鎮或市區。

另外，立法會財委會早前通過撥款支持新界北的發展，政府指將會進一步爭取提前於2024年展開工程，讓市民和企業提早入伙；其中2億港元撥款則用於新界北新市鎮及文錦渡的規劃及工程研究，期望可在3年內完成研究，而上述兩項研究將於今年稍後展開。