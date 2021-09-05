港府跪低補鑊　明起增3服務中心助長者重新登記消費券

港府思慮不周，不少長者因未取得電子消費券，要親身到秘書處大排長龍查詢詳情，外界炮轟當局虐老。政府發言人今（5日）補鑊，宣布明日（6日）起至本月15日，分別在中環、大埔及屯門設合共3間服務中心，接受消費券計劃下須補交或更正資料的市民補辦重新登記手續。經核實符合資格後，有關登記人會在下月1日獲發放首期2,000元消費券。

政府發言人表示，新增的3間服務中心分別在中環郵政總局、大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心、以及屯門良景邨良景社區中心。連同位於旺角始創中心的計劃秘書處，合資格市民可於本月15日或之前，親身或委託信任的親友前往上述4個地點，遞交書面表格以重新登記。相關市民一般會在遞交登記後約一周收到短訊通知結果。

發言人提醒，市民遞交書面表格前須確保所提供的資料正確，及已釘附其身份證複本。而有關安排只適用於在計劃登記期，即今年7月4日至8月14日期間曾遞交登記，但因資料有誤或不齊全等原因，而令登記未獲進一步處理的人士，但不適用於已被確認為不符合計劃資格準則，或從未在登記期內遞交登記的市民。