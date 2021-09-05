政府消息人士證實《城市論壇》停播　港台長壽節目壽終正寢

「維園阿伯」一詞深入民心，起源於香港電台所舉辦的政論節目《城市論壇》，大量市民以較激烈的方式表達意見，惟今後或成為過去。政府消息人士今(5日)證實《城市論壇》停播，香港電台則在早前回覆指有關港台的節目播放安排及員工調配，屬港台內部編輯事宜，不作個別評論。根據香港電台約章，港台編輯自主。

《城市論壇》是港台全年製作的長壽節目，就社會上受關注的論題讓不同黨派，市民發表意見，旨在於鼓勵言論自由，反映民意。節目自1980年開始啟播，逢星期日風雨不改在戶外直播，但因應疫情，由去年2月開始，節目移師室內錄影廠，不設現場觀眾，並加設電話專線以視像通話。

最後一集《城市論壇》於今年7月18日播出，該集嘉賓為環境保護署助理署長（減廢及回收）方健華、環境運動委員會主席及稻苗學會會長黃傑龍，綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒等，主題圍繞餐廳走塑、自攜餐具。

《城市論壇》曾出現過不少爭議，其中包括2012年9月《城市論壇》討論國教風波時，為拒絕出席的教育局局長吳克儉及開展國民教育科委員會主席胡紅玉擺下兩張「空櫈」，翌年廣播處長鄧忍光不滿相關製作團隊就有關決定的解說，批評說法自相矛盾，批評有關人員「含糊輕率」，「嚴重損害港台公信力」。