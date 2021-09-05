大批長者早前烈日下交表申消費券　陳茂波認安排不妥貼致歉

港府早前推出電子消費卷以振興經濟，惟不少長者因資料不全，未能取得首期消費券，被迫在烈日當空下排隊數小時補交資料。財政司司長陳茂波今（5日）表示，旺角始創中心辦事處上周因人流驟增而出現較長輪候時間，亦有長者舟車勞頓到場辦手續，反映有關執行、準備和安排上不夠妥貼，對此感抱歉；又稱已作補救措施，包括增友人手及收表時段，目前秘書處的收表服務基本上已毋須輪候。

陳茂波在網誌指出，消費券計劃的第2批共約80多萬名合資格市民，已在本月1日收到第一期消費券，換言之，有630多萬人已收到首期消費券。及至本月1日、即發放第2批首期消費券時，部分市民才發現未成功登記，當局已再額外加設兩周補辦手續時段，讓他們可在本月15日或之前重新登記。

對於早前旺角始創中心辦事處大排長龍，陳指感到抱歉，安排上有改善空間，當局已增加人手及收表時段；過去3日秘書處接到的個案數量，已由首兩日的分別2,000多宗，回落到昨日（4日）的約千宗，收表服務基本上已毋須輪候。他續指，目前尚餘約1萬個登記因資料有誤或不全而無法進一步處理，當局明日（6日）起會增設3個服務中心，連同位於旺角始創中心的秘書處，共有4個服務中心讓相關市民補辦手續。

陳又指，這個首次推行的消費券計劃，實在遇到不少挑戰和難題，包括如何協助長者接上數碼渠道等。他指面對挑戰時，不應迴避問題，否則社會只會停滯不前；惟有努力逐步化解，才能造就整個社會向前發展。