2男女遊吉國返港染變種病毒　半山駿豪閣大圍壹號雲頂等強檢

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心公布，今日(5日)新增8宗輸入病例，涉及5男3女，年齡介乎18至60歲，他們分別從菲律賓、吉爾吉斯斯坦、英國及美國抵港，全部均已接種2劑新冠疫苗。本港已連續19日本地清零，個案累計至12,122宗。另外錄得少於5宗初步個案。

今日個案當中，一名60歲男病人(個案編號：12121)及一名43歲女病人(個案編號：12122)，於上月20日離開香港前往吉爾吉斯斯坦，出發當日在香港檢測後未染疫，惟他們於上周五(3日)乘搭航班CX654返抵香港，同日於機場檢測證實確診，並帶有L452R變異病毒株。2人均沒有出現病徵，並同於4月19日及5月10日，在香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰疫苗。

上述男患者居於半山區干德道52號駿豪閣，他於潛伏期內主要在家工作；而女病人則住在大圍美田路63號壹號雲頂6座，其工作地點為上環樂古道38號啟時大廈2樓1室。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，2人於潛伏期曾居住和工作的地方和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在明日(6日)或之前接受強制檢測。

另外，有3名確診外傭已於菲律賓接種疫苗，其中2人乘坐上周三(1日)從菲律賓抵港的5J272航班，由於該航班違規及有多人確診，政府上周五已禁止宿霧太平洋航空營運的客機，在當日至下周四(16日)期間從馬尼拉着陸香港。該航班至今有6人確診。

該3名確診外傭包括一名30歲女子(個案編號：12127)，入住荃灣絲麗酒店於第3天驗出病毒，她在6月17日及7月8日於菲律賓接種復必泰；另一人是23歲男外傭(個案編號：12123)，同樣入住酒店後第3天確診，於6月19日及7月17日在菲律賓接種由內地研發的科興疫苗。2人均無病徵，且帶有L452R變異病毒株；另一名35歲女病人(個案編號：12120)，於上周五乘CX906航班從菲律賓抵港，於機場驗出病毒，並帶有L452R變異病毒株，但沒有病徵。她分別在7月1及29日於菲律賓接種科興疫苗。

而餘下3宗個案中，包括一名40歲男機組人員(個案編號：12126)，他昨日(4日)乘CX841從美國抵港，於機場驗出病毒，他分別於4月13日及5月4日在港接種復必泰疫苗；此外，一名26歲男患者(個案編號：12125)於上周三乘LX138航班從英國抵港，入住西營盤華大盛品酒店，第3日確診，帶有L452R變異病毒株，他4月15日及5月10日在港接種復必泰，並在7月13日驗出抗體。另一名18歲男病人(個案編號：12124)，在9月1日乘BA031從英國抵港，並入住大角咀香港旺角帝盛酒店，同樣第3日證實確診，帶有L452R變異病毒株，他分別於5月27日及7月1日在法國接種復必泰。