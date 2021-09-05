朱文佳陳浩源殘奧奪牌　各界發文祝賀

朱文佳在男子SH6級別單打賽奪得銀牌。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

香港羽毛球運動員朱文佳和陳浩源今（5日）在東京2020殘疾人奧運會，分別參與在男子SH6級別和WH2級別單打賽，勇奪銀牌和銅牌，行政長官林鄭月娥、政務司司長李家超、行政會議及立法會發文祝賀。

林鄭表示，雖然各地殘疾運動員水平不斷提升，但香港運動員憑優異表現和堅強鬥志，在東京殘奧會奪得2銀3銅共5面獎牌，表現令人讚賞。這是運動員多年努力的成果，他們的成就令香港其他殘疾人士感到鼓舞，亦令香港充滿正能量。

今年特區政府斥資購入奧運賽事轉播權，再免費交給5家本地商業電視台播放，她亦讚揚香港電台在東京殘奧會的直播及轉播賽事中做得有聲有色。她指，政府會總結經驗，再決定日後的做法，但各電視台將按政府要求，在東京奧運會結束後的一段日子，繼續安排及播映推動體育發展的節目。

李家超表示，港隊在今屆東京殘奧贏得5面獎牌，除了贏取獎牌的運動員，其他港隊代表雖未能登上頒獎台，但他們面對世界強手，在運動場上全力拚搏，展現強勁的實力，表示衷心感謝。

行政會議非官守議員召集人陳智思指，羽毛球在今屆殘奧會首次正式成為比賽項目，朱文佳把握機會，充分展現其過人技術，過關斬將，勇奪銀牌；陳浩源亦不負眾望，憑着精湛表現，摘下銅牌，一同締造歷史。行會成員感謝一眾運動員的努力，無論得獎與否，都充分體現運動員的堅毅精神。行會成員期望香港運動員日後繼續在國際體壇發光發亮。

立法會主席梁君彥代表全體立法會議員致函祝賀2名得獎運動員，並向他們的教練及支援團隊致謝。