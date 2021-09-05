九龍偷車爆竊兼扑車掠財　警旺角埋伏擒兩賊

警方在8月23日接獲報案，指紅磡一間酒樓發生爆竊案，賊人掠走1,000港元現金後乘坐私家車逃去。警方及後查出涉案私家車於當月20日在旺角區遭同一人盜去，而該名賊人亦與同區至少4宗車內盜竊案有關，每次均以硬物擊破車窗，繼而落手竊取財物，失物總值約9萬港元。

西九龍總區重案組經深入調查和情報分析後，鎖定賊人身份，昨(4日)凌晨派員到旺角埋伏，目睹目標男子行近泊在附近的一輛電單車，與車上的男同夥接觸。探員見時機成熟，即時上前截查2人，並在其中一人手持的袋內，檢獲手袖、手套及一些爆窗工具，後經進一步了解，察覺該輛電單車的車牌與行車證不符，經查證揭發是8月中旬於秀茂坪區被盜走的失車。

警方經調查後，拘捕該兩名分別姓張(46歲)及姓詹(34歲)男子，俱涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」，其中張另涉「入屋犯法」、「外出時備有盜竊工具」及「車內盜竊」被捕，他們正被扣留調查。

該重案組高級督察梁家進表示，就過往發生的車內盜竊案，警方留意到部分駕駛者離開座駕時，會將財物擺放在車內，當中包括手提袋、電腦袋和現金等，有機會成為賊人目標。警方除會繼續加強在街道巡邏，亦希望各駕駛者若要離開車廂，必須鎖好門窗，同時避免在車內遺下財物，以免賊人有機可乘。