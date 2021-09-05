巴西牛肉停輸港　業界料不影響短期供應

巴西作為全球最大牛肉出口國，當地兩間肉類處理廠日前爆發兩宗非典型瘋牛症。巴西農業部表示，將即時暫停向中國出口牛肉。中國作為巴西牛肉最大買家，內地及香港購買量佔總出口量逾半，有業界料，本港急凍牛肉供應及價格，短期內不受影響。

農業部在當地時間周六通報，位於西部的馬托格羅索州、東部米納斯吉拉斯州的兩間肉類處理廠，分別發現有牛隻染病。染病的都是年老母牛。該部門聲明又指，非典型瘋牛症是牛隻因遺傳等因素自然發生，與食用遭污染飼料無關，不會威脅動物或人類健康。不過，按照與中國的動物衞生協議，巴西將即時暫停出口牛肉至中國，由中方再決定恢復時間。中國對上一次暫停入口巴西牛肉是前年6月，維持約數周，原因同樣是當地出現非典型瘋牛症個案。

農業出口是巴西主要收入來源，而最大出口市場是中國內地及香港。據巴西肉類出口商協會數字，去年中國由巴西入口的牛肉多達118.2萬公噸，佔巴西牛肉總出口量58.6%，金額高達約330億元人民幣。

凍肉海產批發零售商會前秘書長鄭興表示，業界有幾個月的牛肉供應存貨，相信消息短期內對本港的牛肉供應，影響不大，但批發商未必會大手出售牛肉，價格有可能會上升。

全港新鮮牛肉肉商召集人許偉堅表示，若巴西暫停供應，可改由其他國家，包括美國、英國、澳洲及阿根廷等入口，預料影響不大，但難以預料日後急凍牛內價格波幅。

稻苗學會會長黃傑龍指，巴西牛肉價格廉宜，有酒樓會用來製作牛肉球等點心，本港一旦無巴西牛肉供應，相信中式食肆或茶餐廳將較受影響。